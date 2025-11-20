Pla de xoc contra la sinistralitat a l'AP-7: més radars, controls i focus en els camioners

La reducció de la velocitat a 80 km/h per a vehicles pesants i 100 km/h per a turismes en el tram de l'AP-7 entre Calafat i Amposta en sentit sud entrarà en vigor en un mes. Ho ha indicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del pla de xoc per combatre la sinistralitat en aquesta via on el 2025 s'han registrat 15 víctimes mortals, més del doble que el 2024. Aquesta estratègia tindrà una vigència inicial de sis mesos i inclou vintena de mesures centrades, sobretot, en vehicles pesants. Així, també contempla nous carros radar a la zona de l'Ebre, més controls i inspeccions, formació específica per a transportistes que bescanvien el permís de conduir, o l'ús de noves tecnologies per detectar la fatiga entre camioners.
Núria Parlon ha justificat la necessitat d’aquest pla recordant que, tot i que Catalunya mantenia una tendència a la baixa en la mortalitat viària des del 2019, enguany l’AP-7 “ha concentrat un repunt molt preocupant”, amb 15 víctimes mortals, “més del doble que el total registrat el 2024”. Segons la responsable d’Interior, una part important d’aquesta accidentalitat està vinculada als vehicles pesants i a la seva vulnerabilitat en trams especialment tensos, com el de les Terres de l’Ebre, on també s’han detectat problemes d’excés de velocitat i maniobres de risc.
Davant aquesta situació, Interior ha impulsat el pla al voltant de tres grans línies d’actuació. La primera és la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta en sentit sud, una zona de l'autopista on “la majoria d’accidents greus es produeixen en el carril de baixada”. Interior està a l’espera que el Ministeri de Transports instal·li la nova senyalització per poder aplicar la mesura en un termini d'un mes. Tindrà una vigència inicial de mig any i es farà una primera revisió el 31 de març de 2026.
Més radars, controls i inspeccions
La segona línia del pla gira al voltant del reforç del control i la seguretat viària. Parlon ha anunciat que s’incorporaran sis nous carros radar a l’AP-7, alguns dels quals s’instal·laran a la zona de l’Ebre. Aquests controls es complementaran amb els que es fan a través de radars de línia amb caixes taronja.
A banda, s’intensificaran els controls de vehicles pesants que duen a terme els Mossos. Parlon ha explicat que el cos disposarà d’una desena de nous dispositius DSRC que permetran fer inspeccions dinàmiques de tacògrafs i detectar infraccions vinculades a la fatiga o al temps de conducció, factors que “són determinants en molts bolcats i sortides de via”, ha dit.
Així mateix, es reforçaran els controls ITV a la carretera, després que el 45% dels vehicles inspeccionats hagin presentat alguna mena de defecte. "És un percentatge prou elevat per a prestar-li atenció", ha valorat Parlon.
A banda, també s’usaran drons per vigilar les conductes indegudes i des d'aquest cap de setmana s''han intensificat les vigilàncies amb els dos helicòpters del Servei Català de Trànsit (SCT), que a banda dels límits de velocitat i les distraccions també controlen que els vehicles pesants no se saltin la prohibició d'avançament vigent a l’Ebre. En aquest sentit, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha destacat que en una setmana s’han detectat uns 90 incompliments, dels 5.000 vehicles diaris que passem per aquesta zona de l’autopista.
Augmenten un 37% les denúncies per infraccions de vehicles pesants
Per la seva banda, sotscap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, Vanessa Bohé, ha explicat que des del passat mes de febrer el cos ha augmentat els controls a vehicles pesants que circulen per l’AP-7 i ha dit que s’han incrementat un 37% les denúncies per infraccions. Bohé ha assegurat que les més comunes estan relacionades amb la fatiga que pateixen els transportistes. També s’ha registrat un creixement de les proves de drogues amb un 26% més de positius i un 47% en distraccions. La responsable del cos ha detallat que a la província de Tarragona l’activitat denunciadora de vehicles de transport ha crescut un 47% i un 45% a l’AP-7 a Terres de l’Ebre.
Formació per a transportistes
La tercera línia d’intervenció del pla se centra en la formació i la sensibilització. Així, Interior impulsarà cursos específics per als conductors estrangers de fora de la Unió Europea que bescanvien el permís de conduir, una mesura dotada amb 200.000 euros que vol corregir el desconeixement de les característiques de la xarxa viària catalana. Lamiel ha explicat que després de l'experiència pilot que es va fer amb una autoescola de Granollers l'any passat, s'està treballant per repetir i ampliar aquestes sessions. Amb tot, no ha concretat de quina durada serien els cursos i ha remarcat que es tracta d'una formació totalment voluntària.
Paral·lelament, s’enfortirà la informació a la ciutadania sobre riscos i obligacions, i s’activaran més avisos a les aplicacions de trànsit per alertar de prohibicions d’avançament, incidències o condicions adverses. També s'instal·laran senyals fixos i panells mòbils de missatge variable per reforçar la informació i la senyalització en el tram de limitacions.
Interior també treballarà amb el sector del transport per adreçar comunicacions específiques a les empreses i conjuntament amb Treball, s'engegarà una campanya d'inspecció a empreses de transport que són “multireincidents” a l’hora de cometre infraccions a la carretera.
Parlon ha defensat que totes aquestes mesures han de permetre reduir la sinistralitat, especialment la que afecta vehicles pesants, però també motoristes, vianants i ciclistes en altres vies. A més, ha destacat que la reducció d’accidents comportarà un impacte positiu en la mobilitat, ja que els sinistres greus a l’AP-7 generen “efectes col·laterals” que es tradueixen en hores i hores de retencions que afecten la mobilitat de tot el país.