Trànsit revela quin carril li preocupa més a les carreteres: «Està més sobresaturat que el del mig»

La sinistralitat a les carreteres catalanes està en augment. En el que portem de 2025, 16 persones han perdut la vida a l’AP-7, 11 de les quals eren camioners. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), explica en declaracions a RAC1 que, a aquestes altures de l’any passat, els camions havien deixat tres víctimes mortals. Lamiel explica que el fet que el tram ebrenc de l’AP-7, on els camions suposen el 50% del trànsit diari, només tingui dos carrils augmenta el risc de sinistralitat.
“Els camioners ens diuen que la recta de Camarles a Calafat és un tram imponent”, assegura Lamiel. El director del SCT reconeix que les mesures i prohibicions imposades fins ara no han estat suficients, demana que s’exigeixi que els conductors de camions vinguts de fora de la Unió Europea compleixin amb “les mateixes hores de formació” que els europeus i admet que no tots els camioners respecten la normativa que els impedeix avançar-se. Lamiel avisa que, mentre no arriba la velocitat variable ni el tercer carril a l’autopista, la solució passa per “reduir la velocitat permesa en determinats trams”.
Des de Trànsit es mostren preocupats pels recents accidents que han succeït a l’AP-7 en els darrers dies. El darrer, un accident múltiple entre tres camions, va deixar un mort i un ferit greu, a més d’afectar greument la circulació a la zona de l'Aldea (Baix Ebre) en els dos sentits de la marxa. Aquest passat cap de setmana, un altre accident d’un camió va dificultar el trànsit a l’autopista. Va ser dissabte quan un camió cisterna va bolcar a l'altura de l'Aldea i va provocar retencions durant més de 24 hores, que van arribar a generar deu quilòmetres de cua.
El carril del mig, el més problemàtic?
La circulació inapropiada pel carril del mig de l’autopista és un dels grans maldecaps dels conductors. Lamiel afirma que és necessari definir més clarament l’article de Trànsit que en regula l’ús, però afirma que la seva màxima preocupació és el carril de l’esquerra: “Amb la sobreocupació d'aquest carril i la falta d'ocupació dels altres, perdem capacitat a la via”. Lamiel emfatitza que és una situació preocupant, ja que és el carril on hi ha més encalços i accidents que acaben congestionant autopista, especialment els cap de setmana.
El director del SCT afegeix que en una autopista com l’AP-7, amb tres carrils i molta densitat de camions a la dreta, és probable que els conductors circulin pel carril del mig perquè la maniobra de canviar de carril a la dreta “és molt difícil”. Lamiel també assegura que la situació ha de ser “molt clara” perquè acabin multant el conductor que circula pel carril central sense cap motiu. Els diumenges, durant el retorn del cap de setmana, l’AP-7 obre carrils addicionals en direcció nord i sud de l’autopista i, segons Lamiel, és quan es pot observar la sobreocupació del carril esquerre: “Si se circulés més pel carril del mig i el de la dreta, el trànsit seria més fluid”.
Alertes mòbils als conductors
Tal com va avançar El Periódico i ha confirmat RAC1, la idea del Govern és crear una aplicació pròpia de Trànsit que funcioni per la geolocalització del mòbil i enviï avisos als mòbils dels conductors per informar del trànsit a l'AP-7. L'objectiu és evitar episodis de retencions importants.
L’aplicació detectarà en quin punt de l’autopista circula el vehicle i enviarà un missatge de veu quan hi hagi incidències a prop que puguin afectar la conducció i el trajecte, com ara un accident, un tall de la via o una inundació. Si tot va bé, l’aplicació estarà disponible a finals del 2026 i només emetrà els avisos de veu als conductors que la tinguin descarregada.