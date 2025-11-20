Espadaler reivindica la memòria davant del «setge» a les democràcies

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha assegurat aquest dijous, coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, que les polítiques de memòria democràtica i les garanties de no repetició són plenament vigents, davant l'augment dels discursos d'extrema dreta: "El mai més té més sentit que mai". En una roda de premsa al Parlament, Espadaler ha dit que les democràcies occidentals estan sent "assetjades" i que hi ha molts discursos en contra, però ha dit que això "no frenarà als demòcrates", que seguiran impulsant les polítiques de memòria. El conseller ha recordat que "la democràcia no va ser un regal, no va venir donada, i no és un bé perenne que estigui garantit". En l'aniversari de la mort del dictador, Espadaler ha volgut repassar tots els actes que s'han fet i es faran aquest any al voltant de la fi de la dictadura, i també ha volgut reivindicar les polítiques de memòria històrica, que a Catalunya tenen el vessant d'assoliment de la democràcia i la recuperació de l'autogovern. Aquestes polítiques, per a Espadaler, són "més imprescindibles que mai, una exigència democràtica i ètica, un deure cívic".\r\n