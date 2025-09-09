El Sindicat de Llogateres assegura que el cos d'inspectors serà «inútil» si no es regula el lloguer temporal

El Sindicat de Llogateres ha assegurat que el cos de 100 inspectors de la llei d'habitatge que han pactat aquest dimarts el Govern i els Comuns serà "inútil" si no s'aprova "urgentment" el decret per regular els lloguers temporals i d'habitacions, "principal via que utilitzen els rendistes per saltar-se el topall de la regulació de preus". Així, el Sindicat ha celebrat que la mesura era "necessària", però exigeix regular el lloguer de temporada i d'habitacions, un tipus de lloguer que "es va disparar un 52% interanual a la ciutat de Barcelona". "Aquesta fuita massiva d'habitatge cap a fórmules no regulades és la resposta del mercat per esquivar els topalls i està provocant l'expulsió massiva de llogaters a través de la no renovació i un mercat sobresaturat de lloguers temporals", ha afirmat la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo. La portaveu ha instat el Parlament a aprovar la mesura i ha assenyalat que fa mesos que es va arribar a un acord: "No entenem per què no s'està transformant en realitat".\r\n