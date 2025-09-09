El Govern i els Comuns pacten 100 inspectors d'habitatge per perseguir els especuladors

El Govern i el grup dels Comuns han tancat aquest dimarts el pacte per la creació del cos d'inspectors d'habitatge. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, i la secretària d'Habitatge, Lídia Guillén, s'han reunit avui a Palau amb el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, i la portaveu adjunta, Susanna Segovia, per culminar l'acord, inclòs en el pacte d'investidura. El cos el formaran 100 inspectors, funcionaris de l'administració, i engegarà abans d'acabar l'any.
El consell executiu aprovarà avui el decret del nou cos, amb un pressupost de 5,9 milions provinents dels suplements de crèdit. Els Comuns han celebrat l'acord, però han advertit que per iniciar negociacions pels pressupostos encara cal avançar més amb matèria d'habitatge. L'executiu preveu que el procés d'oposicions s'allargui entre 7 i 8 mesos, de manera que els primers inspectors amb la capacitat de sancionar seran funcionaris que ja formen part del cos de l'administració.
Els Comuns volen que la dotació es consolidi, i es pugui anar ampliant en pròxims pressupostos. En una roda de premsa a Palau, posterior a la reunió on han rubricat l'acord, Segovia ha destacat que la creació dels 100 inspectors suposa un "primer pas en ferm". Els Comuns han destacat la importància que l'administració tingui potestat per aplicar el règim sancionador.
El cos de 100 inspectors hauria de ser "suficient" per tramitar les denúncies i actuar d'ofici per perseguir les infraccions i aplicar les sancions pertinents. En un primer terme, els Comuns volien que el cos fos de 150 inspectors. Segovia ha detallat que els funcionaris es repartiran per vegueries, i que Barcelona en tindrà 50. A Girona n'hi haurà 13, per 12 a Tarragona. També n'hi haurà 4 a l'Alt Pirineu, un a l'Aran, i 5 a la resta de vegueries.
Tràmits parlamentaris
El Govern aprofitarà la modificació del decret de mesures urgents d'Habitatge per donar empara legal a la creació del cos d'inspectors. Els Comuns esperen que sigui una realitat a l'octubre, tot i que els terminis es podrien endarrerir si algun grup porta el text al Consell de Garanties Estatutàries. El text està pendent de la ponència i del dictamen en comissió. Un cop superats aquests tràmits, la modificació del decret es portarà a debat i votació del ple. "La llei és urgent", ha reiterat avui Segovia.
Pas insuficient
Cid va avisar el Govern el 27 d'agost que, fins que no es posi en marxa el cos d'inspectors que ha de vetllar per complir la llei d'habitatge, no negociaran els pressupostos de la Generalitat per al 2026. Tot i això, el portaveu ha avisat avui l'executiu que encara no n'hi ha prou, i que manquen "aspectes clau" en matèria d'habitatge. Cid ha tornat a instar el Govern que cal avançar en més temes, inclosa la unitat contra els desnonaments.
El grup parlamentari que lidera Jéssica Albiach reitera que la creació d'una unitat específica contra els desnonaments i l'activació del registre de grans tenidors són "primordials". I que, sense aquests aspectes, no negociaran els pressupostos per al 2026. A més, Cid ha recriminat que no tenen cap notícia sobre dos aspectes d'Educació: els reforços de català, anglès i matemàtiques, ni la posada en marxa d'alguns menjadors escolars.
Per altra banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit aquest mateix matí a TV3 que l'executiu "ha complert i complirà" els acords en matèria d'habitatge. Dalmau ha destacat que Catalunya serà l'única autonomia que té un cos d'inspectors: "No sé si arribarem massa tard, però arribarem els primers", ha destacat.