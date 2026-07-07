El Suprem confirma que García Ortiz haurà de pagar 39.000 euros pel cost del judici en què se'l va condemnar

El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat aquest dimarts els recursos interposats per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i pel Ministeri Fiscal contra la decisió de la Justícia d'obligar-lo a pagar 39.000 euros en concepte de costes processals de la causa per la qual va ser condemnat l'any passat. Concretament, García Ortiz va ser condemnat a una pena de dos anys d'inhabilitació especial per al càrrec per la filtració de dades personals de l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Tribunal Suprem obre la porta a paralitzar la regularització extraordinària de migrants\r\n\r\n