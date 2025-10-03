El Suprem manté Santos Cerdán a presó pel risc de destruir proves

El Tribunal Suprem s'ha reafirmat aquest divendres en la decisió de mantenir en presó provisional a l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán, investigat pel denominat cas Koldo. L'alt tribunal ho ha confirmat en una interlocutòria d'aquest divendres on desestima el recurs que la defensa de l'exdirigent socialista va presentar contra una resolució del 18 de setembre en què es rebutjava la seva posada en llibertat. Segons el jutge Leopoldo Puente, no hi ha motius que justifiquin la seva posada en llibertat i alerta que es manté el risc "d'alterar, ocultar o destruir fonts de prova rellevants per al judici" pel cas de presumpta corrupció que l'afecta.\r\n