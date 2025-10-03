Josep Rull demana a Israel l'alliberament «immediat i incondicional» de la Flotilla

Nou pas del Parlament amb la Flotilla. El president de la cambra catalana, Josep Rull, ha demanat a Israel que alliberi de manera "immediata i incondicional" els integrants de l'expedició solidària amb Gaza, que van ser interceptats per l'exèrcit d'Israel i ara es troben en una presó a Beer Sheva.
En una carta dirigida a Dana Erlich, encarregada de negocis de l'ambaixada d'Israel a Espanya, Rull informa amb "profunda preocupació" que entre les persones detingudes hi ha una diputada del Parlament de Catalunya. Pilar Castillejo, presidenta del grup parlamentari de la CUP, forma part de la quinzena de catalans que formaven part de l'expedició.
Rull recorda que Castillejo i els membres de la Flotilla participaven en una "missió humanitària i de solidaritat" amb el poble palestí de Gaza, motiu pel qual demana l'alliberament "immediat i incondicional". A més, també sol·licita que es garanteixin els drets fonamentals dels detinguts. El president del Parlament clou la carta amb la demanda de "cessar les hostilitats" i que el govern d'Israel destini els esforços a aconseguir una "pau justa i duradora".
El ple del Parlament, suspès per la detenció de la Flotilla
El primer ple del Parlament del nou curs polític entrava aquest dijous en la recta final amb les carpetes del finançament i de TV3 com a protagonistes de la setmana. Però es va veure superat pels esdeveniments viscuts a milers de quilòmetres de Catalunya i que van impactar directament en l'activitat de la cambra catalana. El PSC, ERC, els Comuns i la CUP van forçar la suspensió de l'última jornada del ple arran de l'actuació d'Israel amb la Flotilla de Gaza. Una decisió que va fer aflorar tots els matisos que hi ha entre els grups parlamentaris sobre el genocidi a Palestina.
L'aliança de les esquerres en l'escenari internacional va ser més visible que mai. A banda de la suspensió del ple, totes quatre formacions van acordar una declaració que no podrà ser llegida al ple perquè no és de caràcter institucional, ja que no va arribar a la majoria qualificada necessària. Va ser a causa de l'abstenció de Junts, juntament amb el vot negatiu de PP, Vox i Aliança Catalana. Junts sí que va participar en el minut de silenci a les portes del Parlament en el qual hi havia representants del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, però no el PP i l'extrema dreta. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, veu una "estratègia per arraconar" el seu partit en les negociacions a la cambra sobre les propostes referents a Gaza.