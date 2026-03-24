El Suprem obliga el PSC a pagar l'IBI per la seu de Barcelona

El Tribunal Suprem ha resolt un recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Barcelona que obliga el PSC a pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI) per la seu al carrer Pallars corresponent a l'exercici del 2020. D'aquesta manera, el Suprem tomba la sentència prèvia del Contenciós Administratiu que donava la raó a la formació política amb l'argument que la Llei de partits l'eximia del pagament. El Contenciós anul·lava les resolucions municipals que obligaven al pagament, que ara tornen a ser vigents. El Suprem estipula que la remissió genèrica d'impostos que estableix la Llei de partits per a entitats sense afany de lucre no és "suficient" per integrar automàticament tributs locals com l'IBI.\r\n