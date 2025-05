El Suprem s'oposa a un segon indult a Junqueras, Turull, Romeva i Bassa

El Tribunal Suprem desaconsella al Ministeri de Justícia acceptar un segon indult per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, per aixecar la pena d'inhabilitació. La sala considera que concedir un segon indult "vulneraria de forma flagrant la prohibició legal".

Els magistrats remarquen que la llei estableix el caràcter irrevocable de l'indult, i condiciona la possibilitat d'un indult total a l'existència de raons de justícia. "Substituir ara el primer indult parcial atorgat pel govern per un segon indult parcial o total xocaria frontalment amb els límits que fan legítima la seva concessió".

La sala considera que concedir un segon indult "obriria una indissimulada via d'interferència governativa a les resolucions judicials fermes que permetrien convertir en total el que el legislador ha volgut que sigui parcial".

Els penats ja van ser beneficiats per un indult parcial concedit pel govern espanyol el juny del 2022, que va extingir les penes privatives de llibertat, però va mantenir les d'inhabilitació absoluta fixades en la sentència. Segons explica el Suprem, el caràcter parcial d'aquell indult era conseqüència obligada de l'informe negatiu a la concessió emès per la sala, cosa que impedia un indult total d'acord amb la llei.

A més, l'informe destaca que "no concorre la més mínima prova ni el més feble indici de penediment per part dels penats", requisit previst a la llei d'indult per valorar la conducta posterior a l'executòria de la condemna. La petició d'indult va ser presentada el passat 12 de juliol per un ciutadà català davant el Ministeri de Justícia.