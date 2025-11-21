El TC tomba l'intent dels barons del PP de boicotejar l'amnistia

El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat els recursos contra la llei d’amnistia presentats pels governs de Múrcia, Andalusia, País Valencià i Castella i Lleó. Els magistrats al·leguen pèrdua sobrevinguda d’objecte després de la sentència del passat mes de juny que avalava el gruix de la llei. El tribunal aprecia que els òrgans tenen legitimació activa per impugnar la llei, però es remet a la doctrina establerta en la sentència del juny, ja que les al·legacions d’inconstitucionalitat formulades són molt coincidents amb les ja resoltes en tres dels quatre recursos. Les sentències tenen vots particulars de quatre magistrats. Pel que fa al de Castella i Lleó, també rebutja les seves al·legacions i argumenta que la llei d’amnistia no estableix la suspensió de cap dret fonamental. Els magistrats Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera i César Tolosa Tribiño han emès vots particulars.\r\n