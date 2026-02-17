Elena diu que la resposta del Marlaska a les infiltracions policials va ser «molt evasiva»

L'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha criticat la resposta del Ministeri de l'Interior dirigit per Fernando-Grande-Marlaska a les infiltracions policials en moviments socials a Catalunya quan aquestes es van destapar. Segons Elena, va ser una resposta va ser "molt evasiva i genèrica" tenint en compte que les infiltracions de policies dels cossos de l'Estat no van prevenir ni evitar cap delicte ni tampoc van derivar en cap investigació judicial. L'exconseller ha garantit que durant el seu mandat no hi va haver infiltracions d'aquest tipus per part del cos de Mossos d'Esquadra i ha afegit que, si hagués passat, hauria destituït els responsables. "La policia té un poder molt rellevant: té el patrimoni de l'ús de la força i això requereix control polític. Si no existeix el control polític, en mans de qui està?", ha reflexionat. Ho ha dit durant la seva compareixença a la comissió al Parlament sobre la infiltració de policies dels cossos de l'Estat en els moviments socials, polítics i populars.\r\n