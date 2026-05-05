Els Comuns acusen Junts i el PP de comprar el discurs de l'extrema dreta en els últims successos

Els Comuns han acusat Junts i el PP de "comprar els marcs de l'extrema dreta" arran dels últims successos que s'han viscut a Catalunya aquest cap de setmana. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat "rigor i prudència" davant els fets ocorreguts en els últims dies i ho ha contraposat a "l'alarmisme" que, a parer seu, està alimentant la dreta parlamentària. Albiach ha demanat anar a buscar les dades i ha recordat que Catalunya està per sota de les taxes d'assassinats dels Estats Units, França o Alemanya. "No s'ha de generar un clima d'alarmisme com si Catalunya fos el 'Far West'", ha exigit la diputada dels Comuns. Informa Lluís Girona.\r\n\r\n \r\n