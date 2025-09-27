Els Comuns alerten de la «deriva xenòfoba» de Junts

La coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, ha replicat el secretari general de Junts, Jordi Turull, després de les seves declaracions sobre eventuals acords amb Aliança Catalana o finançament, referint-se a determinats privilegis a Andalusia: "Es comença assenyalant els musulmans i tornant als vells tòpics que els andalusos ens roben i ja sabem com acaba aquesta deriva". En aquest sentit, López avisa Junts que "legitimant" els discursos "xenòfobs" de l'extrema dreta "acabaran suplantats com el PP".
La líder dels Comuns n'ha parlat durant la Jornada Municipalista que han celebrat aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú amb l'objectiu de fer del partit un "dic de contenció" davant l'extrema dreta a les pròximes municipals de 2027.
A la trobada d'electes dels Comuns hi ha participat uns 150 regidors d'arreu de Catalunya i també diputats al Parlament, com la seva líder, Jéssica Albiach. El partit vol començar a treballar ja en les pròximes eleccions municipals, situant l'habitatge, els drets socials, la mobilitat o el català com a prioritats.
En aquest sentit, els Comuns han reivindicat la seva tradició municipalista per lluitar contra "discursos antipolítics que porten a la desmobilització i a l'abstenció electoral". "És la batalla de les nostres vides", ha exclamat Candela López amb relació a les eleccions municipals de 2027.
El "repte majúscul" que suposen aquests comicis per al partit, a més, es donen en un context d'auge de l'extrema dreta i des dels Comuns s'insta a les seves bases a fer apostes decidides per "la comunitat i la convivència" com la millor "vacuna contra el feixisme".
López assegura que als pobles cal "garantir que tothom hi tingui cabuda", davant el discurs d'alcaldes de Junts sobre polítiques d'immigració. "Actuen per càlcul electoral i cal plantar cara a aquests discursos", ha etzibat. La líder dels Comuns avisa Junts que lluny de guanyar terreny a Aliança Catalana, estan retrocedint.
En aquest sentit, López ha instat Junts a erigir-se en una "dreta democràtica" amb qui poder arribar a acords i que es posi fre a la possibilitat que s'acabi trencant el "cordó democràtic" contra Aliança Catalana en un eventual escenari de pactes postelectorals.
Durant la seva intervenció a la Jornada Municipalista dels Comuns, Candela López també s'ha referit al genocidi de Gaza i ha volgut lloar la resposta de societat civil. Al mateix temps, critica el "silenci còmplice" d'algunes formacions polítiques sobre la situació a Palestina.