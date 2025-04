Els Comuns apugen el preu per aprovar l’ampliació de crèdit del Govern: nous CAP i dentista públic

David Cid ha condicionat aquest dimarts el suport dels Comuns a l'ampliació de crèdit del Govern a noves demandes en matèria de salut. En concret, el portaveu parlamentari ha posat sobre la taula la construcció de nous centres d'atenció primària (CAP) i actualitzar els existents, així com desplegar la llei de dentista públic amb 13 milions d'euros. En una roda de premsa, Cid ha explicat que, a més, reclamen a l'executiu de Salvador Illa que posi en marxa un programa d'atenció psicològica gratuïta i sense cita prèvia per a adolescents. Els Comuns volen que aquestes unitats d'atenció psicològica es despleguin a les ciutats de més de 50.000 habitants i les capitals de comarca, i ha detallat que cada unitat té un cost d'uns 100.000 euros, per la qual cosa reclamen un pressupost "d'entre 5 i 10 milions d'euros".

El portaveu ha reclamat al Govern un "acord global" per als suplements de crèdit dels pressupostos de la Generalitat prorrogats, i ha instat el Govern a accelerar les negociacions per poder convalidar el decret el pròxim ple, al maig. Fins ara, les principals reivindicacions dels Comuns se centraven en l'habitatge: volen que el Govern destini 850 milions d'euros a polítiques d'habitatge el 2025, així com un cos de, com a mínim, 100 inspectors, i la creació d'una unitat contra desallotjaments.

En la mateixa línia, ERC també negocia amb el Govern els suplements de crèdit. En concret, dels 1.800 milions que vol aprovar el Govern, els republicans reclamen destinar 300 milions a les conseqüències que poden tenir els aranzels de Donald Trump per a les empreses catalanes, també a les que no exporten de manera directa, però que formen part de la cadena de valor empresarial. Respecte dels 500 milions restants, ERC espera una proposta del Govern.

Des del Govern admeten que tocarà negociar. La portaveu, Sílvia Paneque, ha insistit que volen disposar del màxim de recursos possibles tan aviat com es pugui, però no ha concretat cap mena de calendari. Sí que ha assegurat que comparteix les demandes dels Comuns en matèria d'habitatge, però no ha volgut entrar en si caldrà fragmentar el segon suplement de crèdit en diverses partides, tal com reclama ERC.