Els Comuns confien que el decret d'habitatge s'aprovi abans de l'agost amb la tramitació d'urgència

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha celebrat que la mesa hagi acordat tramitar el decret llei d'habitatge i urbanisme validat pel ple la setmana passada per urgència extraordinària, i ha assenyalat que era "imprescindible" per poder complir el calendari marcat pels Comuns que contempla que el decret s'aprovi abans del mes d'agost. En una roda de premsa, el portaveu també ha destacat que la junta de portaveus ha validat celebrar un ple específic sobre la situació de l'habitatge els pròxims mesos, a petició dels Comuns i la CUP. La tramitació per urgència redueix els tràmits a la meitat sobre el registre de compareixences i la presentació d'esmenes.

El Parlament va aprovar durant l'últim ple validar el decret llei 2/2025, que regula el lloguer de temporada i habitacions, i que modificarà la llei d'habitatge, després del pacte entre el Govern i ERC, Comuns i CUP. El text contempla la incorporació de la figura d’inspector d’habitatge, que tindrà competències per “verificar el compliment dels contractes, detectar fraus i proposar sancions", i també estableix una pròrroga dels habitatges amb protecció oficial situats en zones tensionades.