Els Comuns demanen a Sàmper que obri expedients als anuncis «il·legals» d'habitatge

Els Comuns demanen al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge que hi ha als portals immobiliaris. La portaveu del partit al Parlament, Jéssica Albiach, avisa que fins que no hi hagi una "actitud taxativa" del Govern en aquesta matèria no seuran a negociar els pressupostos. En una atenció a mitjans des de Sant Fruitós del Bages, on el partit celebra aquest dissabte una executiva extraordinària per fer balanç del primer any de la seva nova direcció, Albiach ha assegurat que Empresa i Treball "té els inspectors suficients i necessaris" per defensar el dret a l'habitatge i ha demanat posar sancions abans que acabi el 2025.\r\n\r\nD'altra banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat Junts per Catalunya a triar "si vol ser útil a Catalunya o vol ser útil a PP i Vox". "La ciutadania en aquests moments vol veure els partits polítics en la resolució dels problemes, no en el bloqueig", ha avisat el ministre en l'atenció a mitjans dels Comuns a Sant Fruitós de Bages. Després que aquesta setmana Junts hagi decidit bloquejar la seva activitat legislativa al Congrés dels Diputats, Urtasun ha repassat algunes de les iniciatives impulsades durant l'últim any i ha assegurat que "res de l'aconseguit fins ara" i del que es pot aconseguir "en un futur" és "possible" amb PP i Vox.\r\n