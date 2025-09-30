Els Comuns demanen al Barça que es negui a jugar contra equips israelians

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit al ple del Parlament que "no es pot normalitzar un estat genocida" sinó que "se l'ha d'aïllar" en referència a Israel. En aquesta línia, ha demanat a Salvador Illa que treballi amb les federacions esportives catalanes i internacionals perquè Israel no pugui competir. De fet, ha recordat que aquest dimarts hi ha previst un partit de bàsquet entre el Barça i l'Hapoel Tel-Aviv i ha demanat al club blaugrana que "faci un pas endavant" i es negui a competir. Albiach també ha reclamat a Illa que garanteixi que el Govern no té cap relació amb empreses israelianes que operin al territori ocupat de Palestina, de la mateixa manera que creu que Fira de Barcelona no ha de permetre la participació del govern d'Israel o d'empreses "còmplices del genocidi i la colonització".\r\n