Els Comuns donen per fet que Illa compareixerà pel fiasco amb les PISA

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha donat per fet aquest dimarts que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament abans del Debat de Política General de l'última setmana de setembre per explicar el "fiasco" de les proves PISA i les línies que marcaran el Departament d'Educació. "D'altra manera, seria incomplir l'acord que van arribar amb nosaltres i també amb ERC", ha admès en roda de premsa a la cambra catalana.\r\n\r\nD'altra banda, Cid ha divergit del discurs dels republicans sobre el trasllat de menors no acompanyats que continuen a Ceuta i ha cridat a "no comprar el marc de l'extrema dreta". El president d'ERC, Oriol Junqueras, va defensar aquest dilluns que Catalunya "no pot acollir infinitament" perquè els recursos són limitats.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTotes les víctimes que s'han cobrat les proves PISA a la conselleria d'Educació Gerard Mira\r\n\r\n