ERC avisa que la destitució de la secretària general d'Educació no resol el problema: «El repte és més profund»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que els problemes en l'àmbit de l'educació continuaran al marge dels expedients o la destitució de la secretària general que hi ha hagut al Departament i que ha anunciat la consellera d'Educació, Esther Niubó. “El repte és molt més profund i ampli, i esperem que el Govern no cometi l'error de creure que per fer cessar algú es resoldrà la qüestió de l'ensenyament”, ha dit, i ha demanat acords amplis que permetin estabilitzar el sistema i garantir-ne el pressupost més enllà d'eleccions i de moments polítics concrets. “Hem posat 500 milions d'euros sobre la taula, i al Govern li correspon aplicar-los”, ha recordat, i ha demanat un compromís de totes les forces polítiques perquè garanteixin que els recursos arribaran via pressupost o via ampliacions de crèdit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nNiubó es carrega la número dos d'Educació pel fracàs de PISA a les portes del nou curs Gerard Mira\r\n\r\n\r\n \r\n