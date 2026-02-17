Els Comuns i el Govern avancen en educació en la negociació pressupostària, però «s'encallen» en habitatge

Els Comuns han arribat a acords en l'àmbit educatiu amb el Govern en la negociació pressupostària, però la prohibició de la compra especulativa d'habitatge segueix "encallada". Així ho ha dit la presidenta de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, que ha insistit que és una condició "irrenunciable" per pactar pressupostos. Entre les mesures en educació pactades amb l'executiu, ha explicat Albiach, hi ha l'atorgament de 100.000 noves beques menjador els pròxims dos cursos per tal que arribin al 30% de l'alumnat, 12 punts més que en l'actualitat. Sobre la proposta per reduir les baixes laborals, Albiach ha demanat al Govern que "rectifiqui". "Ni CiU va arribar tan lluny", ha advertit.\r\n