Els debats electorals als mitjans públics seran obligatoris

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un avantprojecte de reforma de la Loreg per obligar els mitjans de comunicació públics a organitzar debats electorals. Segons ha detallat l'executiu, s'incorporarà a la legislació la necessitat de celebrar -com a mínim- un debat durant cada procés electoral.

Les forces polítiques que competeixen en aquests comicis hi estaran obligats a concórrer llevat que tinguin una causa justificada que sigui acceptada per la junta electoral competent. La mesura, prevista al "pla d'acció per la democràcia" de l'executiu, preveu també obrir l'accés a les microdades de les enquestes en campanya.

La legislació vigent regula que les enquestes han d'anar acompanyades d'una fitxa que especifiqui l'entitat que fa el treball demoscòpic, les característiques tècniques del sondeig, el text íntegre de les qüestions plantejades i el nombre de persones que han contestat cadascuna. Tanmateix, el projecte del govern espanyol afegeix l'obligació de donar publicitat també als fitxers de microdades, que són les dades individuals d'una estadística i que s'hauran de difondre anonimitzades.

"Accedir en obert a les dades individuals, anonimitzades, permet garantir la fiabilitat d'una enquesta i facilita a la ciutadania i a les entitats, públiques o privades, comprovar els resultats del sondeig i extreure'n les estimacions pròpies", ha indicat el govern espanyol en un comunicat on ha recordat que la llei respon a les recomanacions de la Comissió Europea en matèria de participació política.