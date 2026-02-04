Els metges veuen «possible» que la reincorporació d'Illa sigui abans del que es preveia

El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha assegurat que és "possible" que la reincorporació del president de la Generalitat, Salvador Illa, sigui abans del que es preveia perquè la recuperació està sent "ràpida" i ja va amb una crossa. Illa va sortir el passat divendres de l'hospital "caminant amb crosses" per seguir el tractament a domicili amb un horitzó de recuperació de vuit setmanes després de l'ingrés per osteomielitis púbica.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Salazar ha insistit que el protocol marca un horitzó de recuperació de vuit setmanes, però "això no vol dir que no es pugui moure de casa" i que serà l'equip mèdic qui decideixi quan passarà a tractament oral d'antibiòtic. De moment, continua amb el tractament intravenós.
Salazar ha afirmat que el president va amb una crossa des d'aquest dimarts i que està recuperant "molt ràpid" la motricitat i la força. "És un molt bon senyal que vagi amb una crossa", ha dit, tot remarcant que el control analític fet aquest dimarts també va ser "molt satisfactori" perquè els signes d'inflamació i infecció estan "desapareixent".
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron ha detallat que els viatges oficials del president hauran "d'esperar una mica" i ha explicat que el president "despatxava cada dia" amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. "Estava informat", ha dit. També la consellera d'Economia, Alícia Romero, apuntava dimarts que el president està al cas de la situació dels pressupostos, ara que els Comuns s'han obert a negociar.