Els socis del Govern reclamen lideratge mentre Puigdemont denuncia un «col·lapse nacional»

Dissabte de caos a la xarxa ferroviària de Catalunya, que torna a estar tancada perquè ni el Govern, ni Renfe, ni Adif poden garantir la seguretat total a les vies, arran també del temporal dels darrers dies que torna a agafar força aquest cap de setmana. Davant d'aquesta situació, els grups parlamentaris han criticat -de manera més o menys contundent- la gestió del Govern del PSC, sigui per manca de lideratge o bé amb acusacions, com ha fet Junts, d'abocar el país cap al "col·lapse nacional" i demanar la destitució de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Els socis de Salvador Illa, que continua hospitalitzat, han exigit al Govern que "agafi les regnes" de la crisi i no es limiti a fer "d'àrbitre" entre Renfe i Adif. La portaveu d'ERC, Ester Capella, ha exigit a l'executiu català que "agafi les regnes" i informi com toca de la situació. Capella ha lamentat els missatges contradictoris que arriben des del Departament de Territori -aquesta matinada deia que no hi hauria servei- i des de Renfe -que de bon matí ha començat a operar diversos trens-, però ha recordat que les infraestructures en crisi són de l'Estat.
"Hi ha una responsabilitat directa de l'Estat en l'execució de les inversions i el manteniment de les infraestructures que són bàsiques per als ciutadans", ha assenyalat l'exconsellera de Territori. La dirigent republicana ha reclamat que es doni "tota la informació" i que la Generalitat deixi de ser de "parapet" del govern de l'Estat. "Està assumint la responsabilitat d'aquells que no l'assumeixin", ha dit. Capella ha exigit que es culminin les inversions i el traspàs de Rodalies.
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha cridat aquest dissabte el Govern a no ser un "àrbitre entre les històries de Renfe i Adif" ni un "espectador" i a "liderar" la crisi ferroviària perquè Catalunya surti dilluns "d'una vegada per totes" del "caos". Albiach ha instat a la Generalitat a exigir a Renfe que el transport sigui gratuït fins que s'arreglin les incidències, en declaracions als mitjans en el marc de la manifestació unitària de sindicats docents. Així mateix, ha defensat que la gent necessita que la informació sigui "certa, clara i ràpida". A més, ha reclamat una auditoria periòdica del manteniment de les vies i les infraestructures de Catalunya, i que els resultats siguin públics.
Carles Puigdemont, per la seva banda, ha apujat el to i ha denunciat la "incompetència" del Govern, singularment de la consellera Paneque, de qui n'ha demanat el cessament per la mala gestió de la crisi. "Rodalies és la punta de l'iceberg d'un col·lapse nacional gegant", ha afirmat. Durant la reunió de la direcció nacional a Perpinyà, Puigdemont ha demanat destituir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per haver "batut el rècord d'incompetència" i ha assegurat que, si ell fos president de la Generalitat, ja ho hauria fet. Puigdemont ha qualificat de 'fake' el traspàs de Rodalies, ha contraposat la situació amb la dels Ferrocarrils de Catalunya, i ha demanat als càrrecs i electes del partit "mobilitzar la ciutadania" davant "l'anestèsia i la letargia crònica" en què els socialistes "volen posar" Catalunya.