Emotiu retorn d'un diputat després d'un trasplantament de cor: «La sanitat pública és un tresor»

El ple del Parlament que enceta el nou curs polític ha tingut un moment emotiu abans d'arrancar el debat. Josep Rull ha parlat d'un dia de "joia" pel retorn al ple de David Pérez, vicepresident segon del Parlament, que va patir un infart al ple d'investidura de Salvador Illa i havia estat de baixa fins ara, després de passar per un trasplantament de cor.
Pérez ha demanat fer un petit discurs abans de ple en què primerament ha agraït tots els missatges de preocupació, i s'ha referit tant a les visites i les trucades "curtes, com sempre" d'Illa i l'interès constant de Rull, a més d'altres membres de la cambra catalana. Però més enllà de les paraules d'agraïment per als seus companys de Parlament, Pérez també ha fet un discurs en defensa de la sanitat pública.
"Tenim un sistema sanitari públic que és un tresor", ha dit el diputat socialista, que ha demanat defensar-lo amb recursos. Pérez també ha constatat que els professionals són la millor part d'aquest sistema i que cal "donar-los permanentment les gràcies". El vicepresident segon del Parlament ha dit que ell és aquí per la "generositat d'una persona" que no sap d'on ve i que només comparteix grup sanguini.
Es refereix al trasplantament de cor que li ha salvat la vida. En aquest sentit, ha posat deures a la societat de manera general, recordant que Catalunya es troba a la meitat de les comunitats que tenen persones donants d'òrgans. "Ha de ser una cosa que impliqui tota la societat", ha dit, mentre que ha explicat que des de la mesa de Parlament intentarà fer aquesta tasca. "A partir d'ara, com sempre, a barallar-nos a les comissions", ha finalitzat fent broma.
Pérez es va reincorporar a la mesa aquest setembre després de ser intervingut per un trasplantament de cor i haver estat de baixa un any. El diputat socialista va patir un infart abans d'iniciar el ple d'investidura d'Illa, el passat 8 d'agost de 2024. El socialista va ser evacuat en ambulància del Parlament, però va poder efectuar tots els tràmits necessaris per delegar el seu vot. Precisament per aquest motiu, la seva absència no va afectar la votació ni la majoria que entre el PSC, ERC i els Comuns assolien per investir Illa.