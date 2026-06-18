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Política

ERC assegura que la decisió del TEDH «no limita la defensa del català»

  • El líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una roda de premsa -

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Publicat el 18 de juny de 2026 a les 22:13

ERC considera que la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) de no admetre el recurs contra la sentència que obliga una escola de Canet a fer una assignatura més en castellà "no imposa cap percentatge, no resol la constitucionalitat de la llei catalana del 2022 i no anul·la el marge de les institucions catalanes per protegir el català". Amb tot, el partit admet que el moviment del TEDH és una "mala notícia" que "no ha tingut en compte que la llei emana del Parlament i gaudeix d'un ampli consens polític i social". Esquerra també afirma que, en un moment en què el català "està sotmès a un atac constant per part dels qui el volen veure minoritzat", cal "més determinació que mai i més ambició" per defensar-lo "en qualsevol front".

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