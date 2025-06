ERC, Comuns i CUP demanen bloquejar un vaixell amb material per a armes israelianes

Els portaveus d'ERC, Comuns i CUP a la Comissió d'Unió Europea i Acció Exterior del Parlament, Ruben Wagensberg, Andrés Garcia Berrio i Laure Vega, han demanat aquest divendres al Govern que adopti les mesures necessàries per evitar que un vaixell surti del Port de Barcelona amb "càrrega per a l'empresa armamentística israeliana Israel Military Industries (IMI)".

Segons alerten els diputats en una carta conjunta enviada al conseller de Presidència, Albert Dalmau, "un vaixell vinculat al comerç d'armes i explosius amb Israel" atracarà a Barcelona el 30 de juny sota bandera de Malta i carregarà 40 blocs de barres d'acer produïdes en l'estat espanyol amb destinació Israel.

"Considerem que la Generalitat de Catalunya, com a part del Consell d'Administració del Port de Barcelona, té el deure d'actuar i adoptar totes les mesures concretes per evitar que es produeixi la càrrega de la mercaderia indicada que es faria servir per cometre actes de genocidi per part del govern d'Israel", sostenen els diputats en la carta.

Les tres formacions insten el Govern a vetllar perquè aquest vaixell no atraqui al Port i, per tant, no pugui carregar el material, que prové, segons ERC, Comuns i CUP, de l'empresa basca Sidenor. En aquest sentit, també demanen a l'executiu que insti el govern espanyol a actuar perquè el personal de duanes no tramiti la càrrega destinada al vaixell ZIM Luanda.

"El Tribunal Internacional de Justícia ha dictaminat que l'ocupació israeliana de Palestina és il·legal i que els estats han d'evitar qualsevol relació comercial o econòmica que contribueixi a aquesta il·legalitat", dit Wagensberg, Garcia Berrio i Vega, que han demanat a l'executiu de Salvador Illa la "màxima celeritat" i han transmès la seva disposició per mantenir una reunió sobre aquesta qüestió.