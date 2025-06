El govern espanyol atura la compra d'uns míssils israelians per a l'exèrcit

El ministeri de Defensa espanyol ha ordenat revocar la compra dels míssils SPIKE LR2 a la companyia israeliana Rafael Advanced Defense System, segons ha avançat la cadena SER. Des del ministeri asseguren que es “reorientarà” el programa i que buscaran “una nova fórmula” per equipar l’exèrcit de Terra.

La compra dels míssils SPIKE LR2 es va tancar amb Pap-Tecnos, filial a Espanya de la companyia israeliana. Aquest contracte, valorat en uns 285 milions d’euros, va ser autoritzat pel Consell de Ministres el 3 d’octubre del 2023, pocs dies abans de l’atac de Hamàs contra Israel.

Tot i negar que comercia amb “un estat genocida”, el govern espanyol encara no ha confirmat si es mantenen vigents altres contractes amb la companyia, com el de la compra de “designadors POD per a sistemes de combat aeri” que ha denunciat el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

El president espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar davant del Congrés de Diputats que el seu executiu no comercia "amb un estat genocida". Més de 53.000 palestins han mort per la guerra d’Israel a Gaza, dades de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA, per les seves sigles en anglès).

Davant la greu crisi humanitària a la Franja pel bloqueig d’ajuda que imposa Tel-Aviv, la pressió internacional al govern de Benjamin Netanyahu ha augmentat en les últimes setmanes. Aquesta decisió té lloc en el marc del treball que el Departament de Margarita Robles està fent per dur a terme una "desconnexió" espanyola de l'Estat hebreu en matèria de seguretat, segons va anunciar la secretària d'Estat de Defensa, Amparo Valcarce, la setmana passada.

Alhora, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha afirmat aquest mateix dimarts que encara "s'estan estudiant els efectes" de la mesura adoptada per Defensa i ha insistit que l'objectiu és "la desconnexió total de la tecnologia israeliana". A la roda de premsa després del Consell de Ministres, ha confirmat que s'ha iniciat el procés de revocació de la llicència tecnològica i el que s'està buscant com "reorientar" el programa.