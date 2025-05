ERC defensa la seva proposta de taxa turística i critica els Comuns: «Hi ha vida intel·ligent més enllà de Barcelona»

ERC ha defensat la seva proposta de taxa turística, que es debatrà i votarà al ple d'aquesta setmana al Parlament. El vicesecretari de Comunicació i portaveu, Isaac Albert, ha reiterat que la proposició de llei d'Esquerra té en compte "el país sencer". En aquest sentit, durant la roda de premsa d'aquest dilluns, Albert ha etzibat als Comuns que "hi ha vida intel·ligent" més enllà de Collserola i Barcelona. El grup de Jéssica Albiach s'ha mostrat "decebut" per la proposta d'ERC sobre la taxa turística: "És calcada a la de Junts, PP o Foment", va dir dissabte el portaveu, David Cid, en declaracions a l'ACN. Per altra banda, ERC veu "perfecte" la consulta sobre l'opa al Banc Sabadell: "Sempre estem a favor de les urnes".