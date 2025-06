ERC demana al govern espanyol que no renovi contractes d'habitatges de la Sareb amb fons d'inversió

ERC ha registrat una moció al Congrés i al Senat per demanar que el govern espanyol no renovi contractes de gestió dels actius immobiliaris de la Sareb amb fons d’inversió com KKR (Hipoges) i Blackstone (Anticipa). Els republicans volen que es prioritzi un model de gestió pública "transparent" i orientat al dret a l’habitatge. El mateix text, que ha presentat la portaveu republicana al Senat Sara Bailac durant la sessió de control al Senat aquest dimarts, reclama la transferència a títol gratuït de la titularitat dels habitatges de la Sareb a les administracions competents en matèria d'habitatge. La moció també demana la protecció dels drets de les persones residents en habitatges gestionats per la Sareb, evitant desnonaments sense alternativa habitacional i promovent processos de regularització social per a col·lectius vulnerables.