ERC demana explicacions al govern espanyol pel «retard» en la llei de memòria democràtica

El grup d'ERC al Congrés ha registrat a la cambra baixa una bateria de preguntes adreçades al govern espanyol per "aclarir l'estat real de compliment" de la llei de memòria democràtica. En aquest sentit, els republicans recorden que fa un any de l'aprovació d'una moció que instava l'executiu a accelerar-ne l'aplicació. La llei, en vigor des del 19 d'octubre del 2022, té com a objectiu reconèixer i reparar les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista, així com garantir el dret a la veritat, la justícia i la reparació. Tot i això, els republicans denuncien que el govern espanyol "acumula retards i incompliments en els mandats legals establerts". Els republicans subratllen que "la consolidació d'una democràcia plena passa pel compliment efectiu" d'aquesta llei i pel "compromís ferm amb la veritat, la reparació i la justícia històrica".\r\n