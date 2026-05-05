ERC demana explicacions al Govern i més jutges a Catalunya després dels últims successos

Explicacions al Govern i més jutges a Catalunya. Aquests són els dos moviments que ha plantejat ERC arran dels últims successos vinculats a la seguretat que s'han viscut a Catalunya. La portaveu parlamentària dels republicans, Ester Capella, ha dit que les dades demostren que no hi ha una crisi d'inseguretat al país, però ha expressat la preocupació i la necessitat de conèixer què està fent l'executiu. Capella ha rebutjat "demanar compareixences cada dos per tres" de Salvador Illa i els consellers, però demana conèixer si els instruments contra la inseguretat i la delinqüència estan funcionant. Per altra banda, els republicans consideren que, part de la resposta en l'àmbit de seguretat, passa perquè els tribunals puguin donar una "resposta ràpida", motiu pel qual ha dit que cal doblar el nombre de jutges a Catalunya per apropar-se a les ràtios europees. Informa Lluís Girona.\r\n