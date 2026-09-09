ERC demana «obrir una nova etapa» als Mossos després de l'adeu de Trapero

ERC ha celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero, però ha demanat "obrir una nova etapa" al capdavant dels Mossos d'Esquadra. La portaveu parlamentària dels republicans, Ester Capella, ha dit que la marxa de Trapero era "necessària" per "molts errors acumulats" durant els dos anys al capdavant de la policia catalana. Ha citat exemples com la repressió contra l'independentisme, en les manifestacions a favor de Palestina o amb les infiltracions en assemblees de docents. "La situació era insostenible", ha apuntat Capella. El partit, igual que Junts, ha demanat la compareixença de Parlon en seu parlamentària per explicar els canvis.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJosep Lluís Trapero plega com a director dels Mossos Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\nCapella, però, ha evitat pronunciar-se sobre si hi ha d'haver més canvis al Govern després de la marxa de Trapero i altres dimissions i cessaments produïts en els últims dies. "Li toca al president assumir si ha de fer canvis de Govern o no, però el no fer segur que té conseqüències", s'ha limitat a dir. Preguntada pel perfil de López, la portaveu dels republicans ha dit que no els agrada que la direcció general de la policia l'ocupi un "càrrec uniformat", en referència al fet que sigui un mosso en actiu. Així mateix, ha considerat una "bona notícia" que per primera vegada una dona assumeixi la responsabilitat de cap dels Mossos, en referència a Silvia Catà com a nova comissaria en cap.\r\n