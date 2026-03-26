ERC denuncia una possible vulneració del dret a la informació després de la crisi a Rodalies

Esquerra Republicana ha presentat una proposta de resolució al Parlament per reforçar els sistemes de comunicació i transparència del servei de Rodalies a Catalunya. La iniciativa arriba en un context de “deteriorament sostingut” del servei i després que els republicans hagin detectat una reducció de la informació pública des del febrer, un cop superada la suspensió total del servei a principis d'any. ERC alerta d'una possible "vulneració del dret a la informació" i insta el Govern a reprendre la comunicació “immediata i regular” sobre l'estat de la xarxa i la gestió de les incidències. La proposta es votarà en el marc de la Comissió de Territori i Habitatge. Els republicans apunten que hi ha mancances rellevants en la gestió de la informació als usuaris. En concret, denuncien episodis de “comunicació contradictòria entre canals oficials”, així com “absència d'informació clara” en situacions d'incidència i dificultats per accedir a dades actualitzades sobre l'estat del servei.\r\n