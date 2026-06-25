ERC, els Comuns i la CUP fan pinya en defensa de Cuba

ERC, els Comuns i la CUP han rebut aquest dijous a Barcelona la campanya "Europe, wake up! Let Cuba Breathe", de solidaritat amb el govern cubà. Com ha explicat la representant de la iniciativa Giorgia Bernetti en declaracions als mitjans davant la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la intenció és explicar "què significa viure sota un bloqueig" com el cubà. Al seu costat, la regidora de BComú a Barcelona Jessica González, la portaveu nacional de la CUP, Su Moreno, i el secretari de Relacions Internacionals d'ERC, Adrià Guevara, han criticat el bloqueig de Cuba i l'actitud de la Unió Europea (UE). Bernetti ha advertit que el bloqueig no és "quelcom abstracte", sinó que impacta a la quotidianitat de la ciutadania cubana: "Significa estar amb apagades de més de 30 hores, que hi hagi més de 90.000 persones esperant una cirurgia i els hospitals no estiguin funcionant perquè no tenen electricitat".\r\n