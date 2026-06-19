ERC i el BNG sincronitzen agendes davant la crisi política a l'Estat

ERC i el BNG s'han reunit aquest divendres a la seu republicana a Barcelona per sincronitzar agendes i prioritats a l'Estat i a Europa. Tal com ha apuntat ERC en un comunicat, la trobada ha servit per coincidir en la "preocupació" per la situació política a Madrid arran dels escàndols del PSOE, i també per reafirmar la voluntat de continuar treballant en fulls de ruta compartits. Més enllà de l'escenari a l'Estat, en la trobada s'ha tractat també l'espai de col·laboració europeu on totes dues formacions comparteixen la coalició Ara Repúbliques amb Bildu. Totes dues formacions han apostat per incrementar la col·laboració en la defensa de l'autodeterminació i la defensa de les llengües pròpies. Per part d'ERC, a la trobada hi han participat el secretari general adjunt, Oriol López; la vicesecretària general de treball i partit obert, Laura Pelay; i el secretari de relacions internacionals, Adrià Guevara. Pel BNG hi han assistit la secretària de relacions internacionals i vicepresidenta del Parlament gallec, Montse Prado; la secretària d'organització, Lucía López; i el portaveu al Congrés, Néstor Rego.\r\n\r\n \r\n