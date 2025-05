ERC tanca la porta a entrar al govern de Collboni

Via morta. Elisenda Alamany, secretària general d'ERC, ha tancat definitivament la possibilitat d'entrar a formar part del govern de Jaume Collboni. "No estem on estàvem, no hi ha res sobre la taula pendent de resoldre's", ha afirmat en una entrevista amb l'agència Efe.

Les declaracions d'Alamany donen oficialitat al que va avançar el dilluns Isaac Albert. El portaveu d'ERC va assegurar que el preacord assolit amb els socialistes ara fa un any a la capital catalana no reunia les condicions per tornar a ser votat.

Tot i que el PSC fa temps que no compta amb ERC com a soci de govern, les alarmes es van tornar a encendre el passat cap de setmana quan la guanyadora del congrés de la federació d'ERC a Barcelona, ​​Creu Camacho, va anunciar que sotmetria a consulta la decisió que els republicans entressin o no a formar part del govern municipal.

Alamany s'ha ocupat de tallar les ales a la proposta de Camacho i amb aquest escenari, Collboni s'encamina a completar tot el mandat en solitari malgrat comptar amb el govern amb menys regidors de la història de Barcelona, amb només 10.