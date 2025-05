Espadaler reivindica la memòria com a «mur contra la intolerància i el fanatisme» des de París

"La memòria és també una eina de futur, un mur contra la intolerància, el fanatisme i la negació", ha reivindicat aquest dilluns el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, des de París, en el marc de l'acte de commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen.

Espadaler ha volgut homenatjar la memòria de les víctimes del feixisme i del nazisme en aquest gran complex d'extermini nazi, on es van internar fins a 200.000 persones. D'aquestes, la meitat van ser assassinades o van morir a causa de les infrahumanes condicions de vida.

"La seva lluita per la llibertat i per la democràcia és una lliçó de dignitat de present i per a les generacions més joves”, ha assegurat el conseller durant l’acte, que ha tingut lloc al cementiri de Père-Lachaise i que ha comptat també amb la participació d'autoritats locals.

El parlament s'ha fet davant la tomba dedicada als republicans espanyols deportats a Mauthausen. De fet, aquest camp va ser conegut com "el camp dels espanyols", ja que prop de 10.000 ciutadans republicans hi van ser empresonats, entre ells 2.200 catalans. D’entre els supervivents, destaca la figura del fotògraf Francesc Boix.

El titular de Justícia i Qualitat Democràtica de l'executiu de Salvador Illa, per reconèixer el paper fonamental de Boix com a testimoni dels crims del nazisme, ha fet una ofrena floral a la seva tomba. El fotògraf va ser clau en la condemna de diversos caps nazis a través de les seves declaracions als judicis de Nuremberg i Dachau.

D'altra banda, la jornada ha inclòs una sèrie de trobades institucionals amb l’objectiu de reforçar els lligams entre Catalunya i la comunitat francesa. El conseller s’ha reunit amb l’ambaixador delegat permanent d’Espanya davant la UNESCO, Miquel Iceta, amb qui ha compartit la necessitat de continuar treballant per la consolidació d’una memòria compartida i per la construcció d’un futur basat en la pau, la justícia i els drets humans.

Espadaler també ha visitat la catedral de Notre-Dame de París, on ha mantingut una trobada amb Père Stéphane-Paul Bentz, chapelain de la catedral, i s'ha reunit amb la delegada del Govern a París, Eva Doya Le Besnerais, amb l’objectiu de consolidar la col·laboració institucional i enfortir vincles.