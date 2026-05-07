Espadaler revela que Illa farà una «recepció oficial» al Papa, però no concreta on

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la resta del Govern faran una "recepció oficial" al papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya el pròxim mes de juny. En una entrevista a la Cadena SER, Espadaler no ha concretat si serà al Palau de la Generalitat, cosa que l'agenda pública de la visita no preveu, però ha dit que hi haurà temps per a aquest "contacte personal" amb el pontífex. Sí que ha dit que el Papa podria acomiadar una caravana solidària cap a Ucraïna, i que serà rebut a l'aeroport del Prat pel president Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i els alcaldes de Barcelona i del Prat de Llobregat. Espadaler també s'ha mostrat satisfet que el Papa visiti breument la presó de Brians 1 per donar "missatges d'esperança" als presos.