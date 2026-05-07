07 de maig de 2026

Política

Espadaler revela que Illa farà una «recepció oficial» al Papa, però no concreta on

  • El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració d'una exposició sobre la Sagrada Família al Palau Robert.

Publicat el 07 de maig de 2026 a les 11:00
Actualitzat el 07 de maig de 2026 a les 11:58

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la resta del Govern faran una "recepció oficial" al papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya el pròxim mes de juny. En una entrevista a la Cadena SER, Espadaler no ha concretat si serà al Palau de la Generalitat, cosa que l'agenda pública de la visita no preveu, però ha dit que hi haurà temps per a aquest "contacte personal" amb el pontífex. Sí que ha dit que el Papa podria acomiadar una caravana solidària cap a Ucraïna, i que serà rebut a l'aeroport del Prat pel president Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i els alcaldes de Barcelona i del Prat de Llobregat. Espadaler també s'ha mostrat satisfet que el Papa visiti breument la presó de Brians 1 per donar "missatges d'esperança" als presos.

 

