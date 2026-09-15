Espanya prorroga fins al 8 d’octubre els controls fronterers als viatgers procedents d'Itàlia

El govern espanyol ha decidit allargar fins al pròxim 8 d'octubre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d’Itàlia. Segons han informat fonts del Ministeri d'Interior, l'executiu espanyol ha comunicat aquest dimarts a la Unió Europea (UE) la decisió de mantenir els controls. Segons defensen, es prorroguen perquè "es mantenen" les circumstàncies que van motivar l’adopció de la mesura.\r\n\r\nEn la mateixa línia, el govern italià, liderat per Giorgia Meloni, també ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i els controls als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol per la crisi migratòria de Ceuta.\r\n\r\nDe fet, Espanya ha pres aquesta decisió després que ho fes el ministre de l'Interior italià, Matteo Piantedosi, que ha anunciat "l'ampliació dels controls fronterers per terra i aire", que considera "necessaris" a causa dels "alts riscos per a la seguretat interior" d'Itàlia. La mesura s'ha comunicat mitjançant una nota enviada a la Comissió Europea i als homòlegs de Piantedosi dins la Unió Europea, inclòs el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nBrussel·les reitera la voluntat de «cooperar» amb el Marroc, però insisteix a «intensificar els esforços» ACN\r\n\r\n