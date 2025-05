Esperanza Aguirre diu que «possiblement» hauria dimitit si s'hagués trobat en la situació de Mazón

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid i exministra del govern espanyol Esperanza Aguirre ha assegurat que “possiblement” ella hauria dimitit si s’hagués trobat en la situació del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gota freda de l’octubre de l’any passat. Entrevistada al Cafè d’Idees d’RTVE aquest dimarts, Aguirre ha dit que Mazón “no era on havia de ser” aquell dia, però ha advertit que “ningú sabia” que el barranc de Poio es desbordaria.