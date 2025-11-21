«Estem en bones mans»: la celebració dels 50 anys de monarquia exalta Felip VI

Felip VI ha assegurat aquest divendres que la monarquia és “indissociable” del Parlament, recordant que va ser a l'actual edifici del Congrés -abans d eles Corts franquistes- on Joan Carles I va ser proclamat rei fa 50 anys, obrint “una nova etapa de la nostra història”. Ho ha dit en un acte al Congrés amb motiu dels 50 anys de monarquia que s’ha convertit en una exaltació del paper de la institució en l’evolució cap a la democràcia.
El monarca ha recordat que va ser a la seu del Congrés on va jurar la Constitució al complir 18 anys, com va fer també la seva filla Leonor, i ha sostingut que el país “és de tots per a tots”. Més que un país o una nació antiga, ha dit, “l’Espanya democràtica és una idea que encarna el millor del que som”, assenyalant que la Corona “estarà sempre al seu servei”.
Aquest dissabte es compleixen 50 anys de l’inici del regnat de Joan Carles I. Els actes oficials, però, s’han fet aquest divendres i sense la presència del rei emèrit. Al matí, Felip VI ha atorgat toisons d’or a la reina Sofia, l’expresident Felipe González i els dos ponents constitucionals vius: Miquel Roca i Miguel Herrero de Miñón. La concessió a la reina emèrita és tot un gest, molt més si es té en compte que el guardó, que té l’origen en un orde cavalleresc, enalteix els valors de l’honor, el coratge i la devoció religiosa.
Després s’ha fet un acte més acadèmic al Congrés, amb un objectiu clar com el seu títol, “50 anys després: la Corona en el trànsit a la democràcia”. Moderat pels periodistes Iñaki Gabilondo i Fernando Ónega, han participat la catedràtica d’Ètica Adela Cortina, l’historiador Juan Pablo Fusi, l’expresident del Senat Juan José Laborda i la directora del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, Rosario García Mahamut.
“No regategem els mèrits a la Corona”, ha reclamat el periodista Iñaki Gabilondo. “No hi va haver monarquia del 18 de juliol ni franquisme després de Franco”, ha asseverat l’historiador Juan Pablo Fusi, qui ha recordat els 800 morts d’ETA però no ha fet cap referència a la violència d’extrema dreta. Sí que ha subratllat la “fermesa” de Joan Carles I a l’hora d’enfrontar-se al 23-F, “que va donar al rei una legitimitat democràtica”.
Que Fernando Ónega hagi estat un dels protagonistes de l’acte ja diu moltes coses de com l’Estat ha volgut explicar sempre la Transició. Fa 50 anys, Ónega era membre de la Guàrdia de Franco i els seus escrits al diari Arriba traspuaven com va viure aquell moment: “Així no moren, Europa, els dictadors. Així moren, Vell Continent, els grans homes de la civilització”. Avui ha dit: “A la Transició tot va sortir bé”.
Cortina: “Felip VI és una persona fiable”
L’acte ha tingut moments de culte a la personalitat de l’actual monarca. Adela Cortina, que és valenciana, ha afirmat que “durant la dana, només hi va haver dues escenes positives: els voluntaris i l’actitud del rei, que va saber unir raó i cor”. Cortina no s’ha aturat en els elogis i ha assenyalat que Felip VI “és una persona fiable: estem en bones mans”.
En l’acte al Congrés diversos ponents s’han referit a la necessitat de recuperar la “concòrdia”. Cortina ha fet una apel·lació a recuperar consensos, Gabilondo ha preguntat a Laborda si la Corona “podia fer més” per reduir la crispació. L’expresident del Senat ha reclamat a govern i oposició “fer un punt i a part”. En el transcurs dels dos actes s’ha subratllat amb insistència el paper de la monarquia en favor de les llibertats, però oblidant les contradiccions del règim i escapçant una part de la veritat històrica.
En el seu discurs en l’acte dels toisons d’or, Felip VI ha esmentat les paraules del seu pare, Joan Carles I, en el moment de la seva jura, quan va parlar d’una “nova etapa de la història d’Espanya”, però no s’ha referit als elogis encesos que va fer del dictador. Sí que ha destacat que l'esperit de la Transició pot ser útil en moments en què "els desacords s'expressen amb crispació" i que en aquells anys primava "el respecte enfront el menyspreu".
La versió oficial de la Transició continua obviant les contradiccions i la conflictivitat d’aquells anys. I d’ara. Els elogis al rei emèrit han estat tan evidents com la seva absència. Al pare de Felip VI sí que se l’ha convidat al dinar familiar que es fa divendres. El lloc: el Palau del Pardo, residència durant prop de 40 anys del general Franco. L’indret on un dia el dictador va oferir a Joan Carles de Borbó ser el seu successor: “Què responeu, altesa?”. Potser sense ni tan sols voler-ho, la invitació no pot amagar el sarcasme.