Estudiants de la UAB repinten el mural esborrat: «És el símbol de les nostres lluites»

Prop de mig centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han participat aquest dimarts a l'acció per repintar el mural gegant de la plaça Cívica que va aparèixer esborrat la setmana passada, durant les vacances de Setmana Santa. L'entitat constitucionalista Impulso Ciudadano, vinculada a Vox i figures com Vito Quiles, va denunciar l'any 2019 l'existència de la pintada, i el jutge va decretar l'any 2024 mesures cautelars que obligaven a tapar-la mentre no es dictava sentència, un fet que encara no ha passat. La rectoria de la universitat, però, segons denuncien des del SEPC, va esborrar el mural directament.
Des d'aquest dimarts, però, el mural torna a presidir la plaça Cívica de la UAB: "El mural és el símbol de les nostres lluites per un futur lliure", ha detallat la portaveu del col·lectiu, Aina Granell. L'acció s'ha dut a terme tot i que des del rectorat s'ha intentat que no es fes, amb una conversa prèvia amb els responsables del moviment. "Nosaltres volem repintar el mural tal com era abans, és el símbol de les nostres lluites per un futur lliure, independent, socialista i feminista", ha explicat Granell, fent referència a les tres grans paraules que apareixen reflectides a la pintada situada en un dels laterals de l'edifici que acull la cafeteria principal i just a la sortida del vial que connecta amb l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
Granell també s'ha pronunciat davant l'amenaça que Vox ha fet perquè il·legalitzin el SEPC, després que en la festa del 20è aniversari del Casal Popular la Trinxera van fer pública una promoció de menjar i beure amb noms com ara 'Terra Lliure' o 'ETA'. "És una ofensiva més cap al nostre sindicat", ha assenyalat la portaveu de l'organització sindical estudiantil. En aquest sentit, ha assegurat que el sindicat no s'aturarà davant d'aquestes amenaces: "Serem a les aules i els carrers per plantar cara, lluitem contra tot allò que ells estan a favor, per defensar un futur lliure, i això no és delicte", ha conclòs.
El viacrucis judicial del mural de la UAB
L'any 2019, l'organització espanyolista Impulso Ciudadano va denunciar judicialment l'existència d'aquesta pintada a la UAB. Fins al 2024, però, el jutge no va decretar que calia aplicar mesures cautelars per tapar el mural gegant de la Cívica. La universitat va presentar un recurs d'apel·lació l'octubre d'aquell any que va ser desestimat i, per tant, aquestes mesures cautelars ja van passar a ser una decisió judicial ferma. El jutjat va comunicar el 15 d'octubre de 2024 que estimava les mesures cautelars, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar sentència desestimant el recurs d'apel·lació el 25 de setembre de 2025, un fet que va notificar el 2 d'octubre de 2025.
En resposta al mandat judicial, la rectoria de la universitat va començar a tapar la pintada amb lones gegants, les quals acabaven esquinçades cada dos per tres. La vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Anabel Galan, ha assegurat que ja havien tapat amb lones en diverses ocasions la pintada, però que les esquinçaven i això suposava una despesa molt gran. Seguien rebent comunicacions judicials perquè romangués coberta, motiu pel qual van considerar que el més oportú era pintar-hi a sobre: "Quan els estudiants van fer públic que el volien refer vam tenir-hi converses i els vam enviar la informació per escrit per explicar-los que no podíem autoritzar la pintada del mural en aquestes condicions", ha asseverat Galan. Ara, però, els estudiants han tornat a pintar el mural. I durarà fins que el tornin a esborrar.