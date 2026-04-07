Esborren el «mural històric» de la UAB després d'una ofensiva judicial espanyolista

El sindicat d'estudiants dels Països Catalans (SEPC) denuncia que el rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha decidit esborrar el "mural històric" de la universitat, present des de fa més de tretze anys, en resposta a una causa judicial oberta contra el mural, "impulsada per l’organització espanyolista" Impulso Ciudadano. Aquesta organització està vinculada a S’Ha Acabat i a l'extrema dreta de Vox. Tal com relaten des del sindicat, aquesta organització espanyola ja fa set anys que intenta esborrar el mural de la universitat a través de la via judicial. Ara, després de Setmana Santa, el mural amb el lema 'Independència, Socialisme i Feminisme' ja no hi és.
Des del sindicat estudiantil denuncien que "aquest atac s’emmarca en un context més ampli de repressió i desarticulació del moviment estudiantil, que busca imposar una falsa neutralitat dins dels centres educatius". Asseguren que la "neutralitat" que busca la rectoria de la UAB -des del seu punt de vista- "no és més que una eina per silenciar el pensament crític i limitar l’organització de les estudiants".
Els estudiants de l'Autònoma consideren que la decisió d'esborrar el mural històric de la universitat no és un "fet aïllat", sinó un pas més en el viratge de les polítiques de la rectoria de la UAB. Unes polítiques que, a priori seu, contribueixen a "mercantilitzar, burocratitzar i privatitzar" la universitat, ja que obren les portes a "empreses privades i de les forces de seguretat". "La impunitat amb què actuen grups reaccionaris com S’Ha Acabat o figures com Vito Quiles, així com l’augment dels preus de serveis bàsics com les cafeteries, són alguns exemples de les ofensives que patim les estudiants", denuncien.
Una declaració d'intencions
El sindicat estudiantil de l'UAB denuncia que la decisió d'esborrar el mural amb el lema 'Independència, Socialisme i Feminisme', convertit en símbol de la universitat, "forma part d’una estratègia per posar obstacles a les iniciatives autogestionades". "En un context de desmobilització i auge del feixisme, permetre aquesta censura obre la porta a una universitat cada cop més controlada i sense pintades, murals i altres formes d’expressió que reflecteixen els conflictes i les lluites del moviment estudiantil", alerten des del sindicat d'estudiants dels Països Catalans.