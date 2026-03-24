La UAB rebutja acollir l'acte polític de Gabriel Rufián, Irene Montero i Xavier Domènech

Gabriel Rufián i Irene Montero protagonitzaran un debat polític el pròxim 9 d'abril a Barcelona. Així ho avançava RTVE fa uns dies, que apuntava que la trobada entre el portaveu d'ERC al Congrés i l'eurodiputada de Podem estarà moderada per Xavier Domènech. El que no se sabia era la ubicació concreta de l'acte, si bé sí que s'havia especificat que seria a la capital catalana. Una de les opcions dels organitzadors seria la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tot just hauria rebutjat celebrar el debat a les seves instal·lacions, segons ha avançat l'ARA.
El perquè? Segons apunta el diari, el motiu seria que la universitat no posa a disposició els seus espais per a actes que no siguin estrictament "acadèmics". Tot i que aquesta seria la ubicació preferida de l'organització del debat polític, ara s'estudien noves opcions per celebrar la trobada entre aquestes dues personalitats de l'esquerra espanyola.
Sota el títol "Què s'ha de fer?", l'acte protagonitzat per Rufián i Montero arribarà un mes després de la primera trobada pública del portaveu d'ERC al Congrés amb un líder de l'esquerra espanyola, aquell cop a Madrid, i amb Emilio Delgado de Més Madrid. Tot això enmig de les incògnites de les pròximes eleccions espanyoles, que ja han situat en diverses ocasions Rufián al centre.
La trobada amb Montero a Barcelona arriba en ple procés de refundació de Sumar després que la seva líder, Yolanda Díaz, anunciés que no es presentarà com a candidata a les pròximes eleccions generals. Sumar encara no ha anunciat qui serà el seu candidat, però líders com el ministre Pablo Bustinduy ja ho han descartat. També aquest febrer, Sumar, els Comuns, Esquerra Unida i Més Madrid van escenificar el rellançament de la seva coalició amb l'objectiu d'obrir una nova etapa que els reforci com a referent a l'esquerra del PSOE.