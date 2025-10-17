Oriol Junqueras fa una xerrada a la UAB l'endemà del xou ultra de Vito Quiles

Oriol Junqueras ha visitat aquest divendres la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'endemà de l'espectacle ultra que va provocar Vito Quiles. Ho ha fet en un ambient molt més calmat per oferir una xerrada sobre la relació dels mitjans amb la política en el marc d'una assignatura de Periodisme. Tal com ha recollit el Diari de Sabadell, el president d'ERC també ha aparegut per la plaça Cívica, on ha dialogat amb els estudiants sobre la presència de Quiles i la reacció de bona part de l'estudiantat d'evitar que pogués fer el seu discurs. "Sempre és bo recordar que l'extrema dreta va fer tot el possible perquè aquesta universitat no existís", ha dit a alguns dels universitaris, tal com recull també el Diari de Sabadell. Junqueras ha reivindicat el paper de la universitat com un "lloc d'aprenentatge" que és incompatible amb allò que defensa l'extrema dreta. Cal recordar que el líder republicà és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic, i que va ser professor de la UAB, posició que ara no pot exercir per la inhabilitació arran de la sentència del procés i la no-aplicació de l'amnistia.\r\n