Eurodiputats d'ERC i els Comuns planten Felip VI en un discurs pels 40 anys d'Espanya a la UE

Els eurodiputats d’ERC, els Comuns, Podem, Sumar, Compromís, Bildu i el BNG han plantat al rei Felip VI en el seu discurs al ple del Parlament Europeu pels 40 anys d’Espanya a la Unió Europea. Com a eurodiputats republicans, han expressat així el seu rebuig a la monarquia, una institució que consideren “anacrònica”, “antidemocràtica” i “imposada per la porta del darrere per la dictadura franquista”. “Portar el rei al Parlament Europeu és un greu error perquè representa un espai totalment antidemocràtic. Si algú té algun dubte, que recuperi el discurs del 3 d’octubre”, ha criticat l’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, en una atenció als mitjans conjunta. Riba ha assegurat que la monarquia espanyola representa “tot el contrari” del que per a ERC representa la Unió Europea, un "espai de drets, llibertats i de democràcia". Per a l’eurodiputada republicana, representa “una tapa fosca de l’estat espanyol”. “Se’l va posar a dit. És una institució imposada anacrònica i tacada per la corrupció”, ha reblat.\r\n