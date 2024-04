El PNB resisteix l'empenta de Bildu i seguirà governant Euskadi gràcies al PSE

El Partit Nacionalista Basc (PNB) ha aconseguit desmentir la major part dels pronòstics i ha revalidat la seva posició com a primera força política basca en vots en les eleccions celebrades aquest diumenge, amb més del 80% escrutat. El PNB hauria assolit més d'un 35% dels sufragis. L'esquerra abertzale de Bildu ha experimentat un ascens espectacular i podria empatar amb el PNB en 27 escons, amb un 32% dels vots. Finalment, al PNB li ha sortit bé l'aposta de renovar el seu cartell electoral, bandejant el lehendakari, Íñigo Urkullu, i col·locant com a candidat Imanol Pradales, exponent d'una nova generació de dirigents penebistes.

Però el factor determinant del bon resultat del PNB ha estat la màxima capacitat de mobilització d'un partit amb una maquinària molt ben engreixada i que ha governat Euskadi durant 45 anys, des del 1979, amb un únic parèntesi d'una legislatura en què l'esquerra abertzale no va poder competir a les eleccions per la il·legalització de Batasuna. Però el PNB ha notat el desgast de la seva gestió, que havia estat fins fa poc una de les seves cartes. La degradació dels serveis públics, i en especial de la sanitat, l'Osakidetza, ha estat una de les claus d'aquestes eleccions. Les urnes donen així un correctiu al PNB, que ha perdut 4 escons.

Bildu ha aconseguit situar-se frec a frec, experimentant un ascens espectacular, amb 6 escons més i un rostre nou, Pello Otxandiano, també representant d'una nova nova fornada de dirigents de l'organització, amb una mirada nova sobre la realitat basca. Encara és prematur per arribar a conclusions i especular sobre si el "retorn" d'ETA a la campanya ha tingut un impacte en el resultat electoral de Bildu. Dilluns passat, Otxandiano es resistia a qualificar ETA d'organització "terrorista", definint-la com a "grup armat".

Unes paraules que van generar forta polèmica -potser més a Madrid que a Euskadi- i que van ser aprofitades pels seus rivals per furgar en les contradiccions de l'esquerra abertzale. Però val a dir que el tema ni tan sols va aparèixer en el darrer debat de candidats a la televisió basca, dijous passat.

Hi ha hagut poques sorpreses pel que fa a la resta de partits. El PSE, amb Eneko Andueza com a cap de llista, continua com a tercera força i podria sumar dos escons més, assolint els 12. Tret de sorpresa enorme, PNB i socialistes reeditaran la fórmula de govern dels darrers anys, una coalició a Vitòria, que garanteix també a Pedro Sánchez l'estabilitat al Congrés. Si més no a curt termini, el líder socialista no ha de tenir problemes amb el suport del PNB.

L'esquerra a l'esquerra del PSOE sí que pateix a les urnes. Les eleccions basques, com les gallegues de fa unes setmanes, no han provat massa bé ni a Podem -que perd els 6 escons que tenia- ni a Sumar, que encara està lluitant per 1 escó.

El PP tampoc pot cantar victòria. El partit d'Alberto Núñez Feijóo incrementaria en 1 els 6 escons que va obtenir a les eleccions de fa quatre anys, en aquella ocasió en una coalició amb Ciutadans. Mentre avança el recompte, sembla que Vox podria conservar l'escó que té a Àlaba.