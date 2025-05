Feijóo assegura que el govern espanyol només es preocupa per «les exigències del separatisme i els sumaris judicials»

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cridat a "girar full davant tanta degradació", en relació amb els presumptes casos de corrupció que envolten Pedro Sánchez, i ha apostat per un "rearmament moral" de l'Estat davant un govern que va "per un cantó" i "una nació que va per un altre".

Ho ha dit en la Romeria de O Pino a Galícia, en què ha defensat que el Congrés del PP demostrarà que cal un "canvi de rumb" i que aquest "val la pena". Així, ha defensat un executiu amb "sentit comú" i que posi l'honestedat per sobre els interessos de partit. També ha denunciat que el govern de Sánchez "buidi la nevera dels espanyols per omplir les butxaques dels corruptes" i que només s'amoïni per "exigències del separatisme i sumaris judicials".

"Fa tres anys us vaig demanar permís per liderar el partit a Espanya", ha recordat Feijóo davant els seus militants abans de tornar-los a demanar que li facin confiança de nou per tornar a assumir el repte. Ha defensat que el congrés del mes de juliol vinent està lluny de ser un "tràmit" i s’ha mostrat convençut que serà un "punt d'inflexió" per demostrar que "a Espanya el canvi sí que val la pena".

En aquest sentit, ha llençat un missatge al govern espanyol: "Per més que ho estiri, sap que és el final. El que ve no és un relleu de cares, és una transformació. Obrirem un temps nou", ha sentenciat Feijóo que ha afegit que no es tracta de fer un "canvi de torn".

Amb tot, ha deixat clar que la seva intenció no és arribar a la Moncloa gràcies al “desgast del PSOE”. Així, ha fet valdre la seva “forma diferent de governar” amb "valors, convicció i veritat". Alhora, ha dit que el projecte popular vol construir en positiu per atraure tothom, independentment de quin hagi estat el seu vot. Ha comentat que el govern espanyol va començar la legislatura dient que volia construir un mur per dividir els ciutadans i ha considerat que ha acabat construint un "búnquer d'excuses, mentides i privilegis per protegir-se dels espanyols".

Menys separatisme i intervencionisme

Acompanyat pel president de Galícia, Alfonso Rueda, ha assenyalat que els tres eixos prioritaris sobre els quals es basarà la seva proposta són "més Espanya i menys separatisme, més llibertat i menys imposicions i més prosperitat i menys intervencionisme".

Així, s’ha compromès que tots els espanyols sàpiguen on són els seus diners: "Pagareu menys i rebreu millors serveis públics; em comprometo que hi haurà independència judicial i que el meu partit estigui a disposició d'Espanya, no a l'inrevés; que els joves tornin a voler menjar-se el món i no viure en un pis de lloguer compartit; que els habitatges siguin dels propietaris i no dels ocupes”, ha exposat Feijóo que ha recordat que és un home de paraula: “Jo a tot el que em comprometo ho compleixo", ha conclòs.