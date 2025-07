Feijóo diu que cal ser contundent amb Montoro perquè pertanyia al PP, però defensa que no el va nomenar ell

El president del PP i cap de l'oposició al Congrés, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit que s'investigui "fins al final" el presumpte cas de corrupció de l'exministre d'Hisenda popular Cristóbal Montoro i ha reivindicat que cal ser "encara més exigents" quan el cas afecten "algú relacionat amb el partit". Si bé, se n'ha desmarcat: "En 30 anys de servei públic no he nomenat ningú implicat en un cas de corrupció". En aquest sentit, ha remarcat que "no hi poden haver dos barems" per tractar aquests fets i que la resposta "ha de ser la mateixa impliqui a qui impliqui".